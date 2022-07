La crisi d'agosto spiazza i partiti senza idee e programmi. E tutti diventano ambientalisti

Sapevamo che una campagna elettorale con le pinne il fucile e gli occhiali ci avrebbe regalato qualche nuovo brivido da spiaggia. Ma proprio quando ormai puntavamo tutto su Matteo Salvini in costume da bagno tra i barchini dei migranti, ecco che invece è arrivato Silvio Berlusconi con la promessa di piantare ogni anno “un milione di alberi”. Un’illuminazione. Più alberi per tutti, dice il Cavaliere, immediatamente seguito da Enrico Letta: “Si soffoca. Incendi, afa, siccità. Per le destre l’ambiente non è prioritario”. Basta con il gas, solo rinnovabili, dice allora Letta, che pure vuole ereditare l’agenda Draghi, cioè quella delle trivelle (dunque del gas) e della tassonomia europea che prevede... il nucleare. Verrebbe quasi da pensare che l’orrore meteorologico, in pratica il gran caldo di questi giorni, stimoli la creatività. Se non fosse invece vero l’esatto contrario. Ovvero che, presi alla sprovvista da una crisi di governo da loro stessi provocata, in mancanza di programmi, di idee sulle tasse, sull’economia e sul contrasto all’inflazione, i nostri politici si stanno affidando alla versione estiva di “piove governo ladro”. Non piove: è l’apocalisse ambientale.

