Nuovo incendio a Roma: in fiamme il parco del Pineto. Evacuato un centro estivo

Le fiamme, complice il vento, si sono diffuse a partire dalle 13.30. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e un elicottero per le operazioni di spegnimento.

Vento, sterpaglie non tagliate e temperature da bollino rosso. Il trittico perfetto colpisce ancora e a Roma scoppia di nuovo un vasto incendio. Questa volta le fiamme hanno invaso il parco del pineto. La grande area verde che collega i quartieri Balduina, Valle Aurelia e Boccea.

Il primo focolaio è partito verso le ore 13.30 nella parte più bassa del parco per poi diffondersi, complice il vento, a una zona molto più vasta in direzione Valle Aurelia. L’incendio, visibile in tutto il quadrante della Capitale, è ancora in corso. Tre squadre dei vigili del fuoco stanno procedendo alle operazioni di spegnimento, con il supporto di un elicottero, i volontari della protezione civile e il personale del servizio giardini di Roma Capitale.

Chi abita in zona racconta di fumo nell’aria e cenere che cade copiosa a terra. Alcuni bambini sono stati evacuati da un centro estivo a causa del fumo denso, mentre nel centro sportivo Vis Aurelia, che si trova all’interno del parco, alcune strutture in legno sono state danneggiate.