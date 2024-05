La riscrittura del Pnrr porta la quota dedicata al sud dal 40 per cento al 19. I dati

Crescono gli applausi al “grande successo” della revisione del Pnrr e alla riforma della coesione del ministro Fitto. Arrivano soprattutto da chi pensa che l’accentramento muscolare produca risultati duraturi e che la voce grossa fatta in nome e per conto del Pnrr basti da sola a superare le carenze del paese, compresa la mancanza di dialogo fra istituzioni. Vedremo questo metodo alla prova dell’attuazione dei decreti Pnrr e coesione. Come andrà con gli elenchi di opere cancellate e riscritte in due mesi su Pnrr, Piano nazionale complementare e fondi europei per le coesione, vedremo queste macchine da guerra della burocrazia, consunte come i carri armati di Mussolini, che risultati porteranno su programmi di interventi che valgono più di 300 miliardi di euro.



Un primo assaggio di quello che succederà nei prossimi mesi ce lo danno ora le opere idriche della seconda tranche finanziata con il Pnrr, quella di 1.024 milioni aggiunta dalla revisione Fitto-Meloni approvata dall’Ecofin l’8 dicembre scorso. Questi soldi si sommano ai 900 milioni iniziali programmati da Draghi: siamo nella missione 4, componente 2, investimento 4.2, una delle grandi priorità del Paese, riduzione delle perdite di acqua e sicurezza idrica contro i cambiamenti climatici.

