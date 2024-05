Zone agricole “sovrane”: Lollobrigida vuole vietare il fotovoltaico

Il decreto Agricoltura mette a rischio l'80 per cento dei progetti in corso e non tutela il paesaggio. Sarebbe il caso che per primi i promotori di questi impianti si dessero una regolata nella scelta dei siti

Lo scorso weekend il ministro Lollobrigida ha pensato bene di agitare tutto il mondo dell’energia rendendo pubblica, tanto per cambiare d’intesa con la Coldiretti, una proposta di legge che vieta l’installazione di impianti fotovoltaici “a terra” nelle zone agricole. Praticamente una messa in mora di centinaia di progetti. Le associazioni del settore stimano che sarebbero cassati circa l’80 per cento dei progetti in corso con tanti saluti agli obbiettivi del Piano energia e clima (Pniec), concordati con la Ue. Uguale sconcerto da parte del ministro Gilberto Pichetto Fratin, colto di sorpresa, e ricerca in corso di faticose e confuse mediazioni.