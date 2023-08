Il Tar e la frattura ecologista su rinnovabili e paesaggio

Il caso dell’impianto Grupotec nella valle dell’Ufita (Avellino). Via libera alla costruzione di una centrale fotovoltaica in barba ai vincoli ambientali. Cortocircuito

Il fatto: il Tar della Campania ha dato torto al ministero della Cultura sulla tutela del paesaggio e ha dato ragione alla spagnola Grupotec per costruire una centrale fotovoltaica di 31 ettari nella valle dell’Ufita (Avellino) fra Scampitella e Trevico. Dice il Tar: la tutela del paesaggio sarà pure nella Costituzione all’articolo 9 fin dai tempi dei Padri costituenti, ma da un anno nella Costituzione c’è anche la tutela dell’ambiente e quindi la centrale fotovoltaica va fatta. In altre parole, il Tar ha infilato un cuneo nella crepa sottile tra paesaggio e ambiente e ne divarica i lembi fino a trasformarla in una frattura. E le associazioni ecologiste si dividono fra le due opposte anime, che prima erano insieme, della transizione energetica (ecco le associazioni Legambiente e Wwf e l’organizzazione attivista Greenpeace) separate dall’anima della tutela dei luoghi (ecco Italia nostra, gli Amici della Terra, ma anche il Cai e le sezioni locali di alcune delle associazioni dell’altro gruppo). Il divario fra i due princìpi costituzionali e soprattutto fra le due anime nobili dell’ambientalismo potrebbe diventare sempre più largo con il rafforzarsi delle strategie climatiche. Bisogna costruire in Italia almeno 65 mila megawatt di nuove centrali alimentate da fonti energetiche rinnovabili; a mano a mano che le centrali verdi saranno sempre più presenti e pervasive, potrà salire la riottosità delle comunità che potrebbero sentirsene invase. Il tema adesso è limitato a porzioni contenute – Viterbo, il Mugello in Toscana, Orvieto; nelle settimane passate il Montefeltro fra la Romagna e le Marche, ora in Irpinia – ma domani potrà diventare un problema di tollerabilità sociale.