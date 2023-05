Ecologisti del ma. Il caso esemplare del fiume Seveso

Ecologisti, ma. Vogliamo subito le vasche di laminazione contro le alluvioni, ma non fatele qui. Le opere contro le piene sono urgenti, ma altrove. Serve manutenzione del territorio, ma ben altra è la soluzione. E’ urgente intervenire, ma non è questo il modello di sviluppo che noi vogliamo. Va risolto subito il problema, ma non è questo il problema. Sull’ecologismo Nimby è un modello esemplare la vicenda lombarda del fiume Seveso, un corso d’acqua piuttosto lercio lungo una cinquantina di chilometri che, dalle colline di Como, passa nel sottosuolo di Milano e sfocia nel Lambro. E’ un fiume a regime torrentizio per cui tutti reclamano subito grandi interventi, sì, ma altrove. Regolarmente quando piove più del solito, da decenni – prima di infilarsi nei cunicoli del sottosuolo di Milano in cui è stato incarcerato – il Seveso tracima e allaga i quartieri settentrionali come Niguarda, Testi e Maggiolina. Fango, scantinati pieni di acqua limacciosa su cui galleggia immondizia. In un’area assai più contenuta, sono le orrende immagini che si vedono in televisione cui non riusciamo a rassegnarci. La soluzione? Ovvio: a monte delle zone in cui il Seveso tracima, bisogna costruire con 140 milioni alcune casse di espansione, vasche di laminazione e briglie che trattengano le acque arrabbiate e le lascino defluire con lentezza.

