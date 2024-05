I tre tabù fiscali violati dal Superbonus

Incentivo superiore al 100%, moneta fiscale e ora ristrutturazione del debito: obbligo di allungare il credito da 4 a 10 anni. Le linee rosse superate con i bonus edilizi sono una lezione costosissima per un paese indebitato come l'Italia

"Non sarà una possibilità ma un obbligo” spalmare i crediti del Superbonus da 4-5 anni a 10 anni, ha detto mercoledì il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “Gli emendamenti di ampliamento delle deroghe non saranno presi in considerazione”. Forse questo intervento tombale chiuderà la storia infinita dei bonus edilizi. Proprio per questo vale la pena ricostruirla per riconoscere i tre tabù che sono stati abbattuti, e che affondano le radici – prima ancora che nel governo Conte II, che si inventò il Superbonus – nel “programma del governo del cambiamento”, cioè il Conte I.