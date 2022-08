Ecco come funziona il Centro di coordinamento per il grano in cui russi e ucraini lavorano insieme

Ankara. Accompagnato da un battello della Guardia costiera turca, ieri pomeriggio, il portarinfuse Razoni, carico di 26 mila tonnellate di mais, ha attraversato il Bosforo, diretto verso il porto libanese di Tripoli. Ora possiamo davvero affermare che il primo invio di cereali dall’Ucraina, rimasti bloccati dall’inizio dell’invasione russa, è avvenuto con successo. Il mercantile, battente bandiera della Sierra Leone, ha attraversato un corridoio sicuro nel Mar Nero sotto la direzione del Centro di coordinamento congiunto di Istanbul ed è in rotta nel Mediterraneo verso la sua destinazione: il Libano, paese mediorientale dipendente per l’80 per cento del suo fabbisogno dal grano ucraino e in preda a quella che la Banca mondiale ha descritto come una delle peggiori crisi finanziarie al mondo degli ultimi 150 anni, aggravatasi nel 2020, a causa della terribile esplosione nel porto di Beirut che distrusse parte della capitale e i silos di grano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE