Back in the USSR. Le sanzioni occidentali costringono la Russia di Putin a tornare indietro di trent'anni

uNei giorni scorsi il deputato della Duma Mikhail Sheremet ha proposto di ripristinare la bandiera sovietica al posto del tricolore russo, come “simbolo di una superpotenza in ascesa”. Un mese fa il Partito comunista russo aveva depositato una legge sul tema. Le cose a Mosca, in un certo senso, stanno andando in quella direzione, anche se non proprio come i nazionalisti e i nostalgici auspicano: non riguarda la bandiera, ma l’industria. Il ritorno al periodo sovietico non è quello di una “superpotenza in ascesa”, ma di un’economia in declino. Le sanzioni occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina sono senza precedenti e stanno infliggendo danni enormi all’economia russa, molto più profondi e duraturi di quelli prodotti dalle crisi economiche degli ultimi 30 anni, dal default del 1998 alla crisi globale del 2009, dalla recessione del 2015 alla pandemia di Covid-19.

