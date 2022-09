Tra gli abitanti ucraini a Balaklya, occupata da Mosca per sei mesi sembrati vent'anni

Balaklya, Kharkiv, dalla nostra inviata. “Sono due notti che non riesco a dormire perché è tornato il silenzio e non ci sono più abituata: è inquietante”. Oggi Balaklya è libera dal rumore delle bombe e Tatyana ha rivisto suo figlio per la prima volta in quasi sette mesi. Non lo aspettava: per il momento hanno accesso alla città solo i militari e i volontari delle organizzazioni umanitarie registrate. Ci sono ancora le mine dei russi piazzate tutto intorno. Il 10 settembre la bandiera ucraina è tornata a sventolare nella piazza centrale sul palazzo del comune, lo stesso giorno l’autorità collaborazionista dell’oblast di Kharkiv ha chiamato l’evacuazione generale e l’annuncio è stato ripreso dalla Tass, l’agenzia di stampa del Cremlino: da quel momento la disfatta russa è diventata impossibile da negare anche a Mosca. Balaklya è il punto debole nelle linee di difesa russe che il generale Oleksandr Syrsky ha scovato e poi utilizzato come varco per lo sfondamento ucraino degli ultimi giorni. Da questa piazza Syrsky (l’idea di questa controffensiva e dell’attacco a sorpresa a Balaklya è sua) ha detto: “Andiamo a liberare Izyum”. E’ arrivato lì due giorni dopo. Vladimir Putin, in cerca di vendetta, ha provato a lasciare l’Ucraina al buio e al freddo lanciando missili sulle infrastrutture elettriche e colpendo soprattutto quelle di Kharkiv.

