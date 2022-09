La giornata di Putin, trascorsa a far finta che la guerra non c'è

Sussulti nella politica e nella propaganda russa, dove si insulta il presidente, si parla di un passato mitologico in cui Mosca e Kyiv marciavano insieme e si presentano richieste di dimissioni per il capo del Cremlino, che a qualcuno non appare più garante di stabilità

Mosca ha compiuto 875 anni, nel centro transennato è stata organizzata una grande festa e il presidente Vladimir Putin ha trascorso la giornata presentando il grande regalo alla città: una ruota panoramica alta 140 metri, la più alta d’Europa, nuovo punto di riferimento del paesaggio moscovita, inaugurato con il nome di “sole di Mosca”. Con il presidente c’era anche il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, e siccome a Mosca sono giorni di elezioni, i seggi elettorali si chiudono oggi, il presidente ha ricordato di votare per il sindaco uscente. Non una accenno al fronte, alla ritirata dalle città conquistate nell’est dell’Ucraina, della fuga russa per mettersi a riparo dai soldati ucraini che puntano verso Donetsk. Putin ha ricordato di votare, si è vantato dell’eccellenza del voto elettronico russo e per un giorno nella sue parole “operazione speciale” o “Ucraina” non sono apparse.