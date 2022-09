Il mestiere non amato dei funzionari russi nei territori occupati

Mosca offre compensi elevati e ricatti per mandare uomini nell'Ucraina invasa. Il personale locale filorusso non basta più, la Russia considera quelle zone sue e propone il 4 novembre una data per il referendum. Le differenze tra il 2014 e oggi

L’auto di Artem Bardin, funzionario insediato da Mosca nella città occupata di Berdyansk, è esplosa fuori dall’edificio dell’amministrazione comunale, in cui lavora ormai personale filorusso o arrivato dalla Russia. Bardin è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche, è morto e il suo nome si aggiunge a quello di altri funzionari mandati a gestire i territori occupati, feriti o uccisi durante atti di resistenza. Il mestiere del funzionario nei territori occupati è diventato così rischioso che il Cremlino fatica a trovare persone disposte a partire, non vuole lasciare l’amministrazione in mano ai locali e preferisce mandare uomini russi, ma trovarne disposti a partire non è un lavoro semplice.