Biden non mette la Russia nella lista degli stati terroristici. La delusione ucraina

L’Amministrazione Biden ha deciso di non mettere la Russia nella lista degli stati che sponsorizzano il terrorismo (dove ci sono già Iran, Siria, Corea del nord e Cuba) per evitare “conseguenze involontarie” nei confronti dell’Ucraina e del resto del mondo. La reazione dell’Ucraina è stata ben sintetizzata dal giornalista-star del Kyiv Independent, Illia Ponomarenko: “Non importa quel che decide il dipartimento di stato americano per ragioni diplomatiche: la Russia di Putin è uno stato che sostiene il terrorismo. Controllate la storia dal 2000 per averne le prove”. Dall’inizio della guerra, ci sono state molte pressioni su Washington: criminali di guerra non basta per definire quel che i russi fanno in Ucraina.

