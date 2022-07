Inflazione ed energia. Il collasso economico dello Sri Lanka è un avvertimento

Il malcontento popolare e l'enorme crisi in cui versa da mesi hanno portato il paese in default: i cittadini hanno protestato contro la dinastia dei Rajapaksa e il presidente ha annunciato le dimissioni. Un esempio dell'instabilità globale

Le immagini dell’occupazione della residenza del presidente dello Sri Lanka sono circolate in questi giorni soprattutto perché sono estremamente evocative. L’assalto al palazzo è un tema frequente dei nostri tempi, e ricorda manifestazioni violente e antidemocratiche a cui, però, è difficile paragonare quelle di Colombo. Ciò che sta vivendo lo Sri Lanka è il culmine del malcontento popolare nei confronti della dinastia dei Rajapaksa che controlla l’intera politica del paese, e dell’enorme crisi economica in cui versa da mesi. Un collasso che è anche un caso esemplare per comprendere gli effetti della crisi – prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina – su un’economia molto fragile come quella del paese asiatico. Negli ultimi dieci anni la qualità della vita dei suoi 22 milioni di abitanti si era alzata, soprattutto nella capitale, grazie a una delle maggiori risorse economiche dell’isola: il turismo. Ma gli attentati nell’aprile del 2019 – che fecero oltre 250 vittime – e la pandemia hanno colpito anche il settore turistico.