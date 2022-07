Quelli del Vietnam. Il coraggio di prendere posizione

Gli intellettuali progressisti non esitarono a sporcarsi le mani con quella guerra. Il paragone con il terzismo di oggi nei confronti dell'Ucraina è impietoso

"Con l’altra America per la pace nel Vietnam!”: con questo titolo il quotidiano del Pci l’Unità annunciava, il 27 novembre 1965, l’inizio di una vasta mobilitazione popolare contro l’invasione americana. La scelta della data non era casuale. Nello stesso giorno, infatti, erano programmati cortei di protesta in numerosi paesi europei e una imponente marcia dei pacifisti americani a Washington. Fra i suoi promotori figuravano Albert Sabin, Saul Bellow, Arthur Miller e il leader nero James Farmer. A Roma, una celebre veglia al teatro Adriano raccolse l’adesione di politici di diverso orientamento, organizzazioni sindacali, culturali, religiose. All’appello del comitato promotore (primi firmatari Eduardo De Filippo e Luchino Visconti) avevano risposto decine di studiosi, letterati e artisti, tra cui Norberto Bobbio, Giacomo De Benedetti, Walter Binni, Vittorio De Sica, Federico Fellini.