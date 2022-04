“Né con la Nato né con la Russia”. Alla Sapienza sembra una fiction sugli anni 70 (ma c'è la schwa)

Guardandoli, tutti insieme, studenti e professori, uno si domanda: gli ucraini sotto le bombe fanno i video su Tik Tok, i fake trailer, un’alluvione di meme, si affidano ai sabotaggi di Anonymous e questi invece, alla Sapienza, nel 2022 stanno ancora con lo striscione, gli slogan, i cartelli, lo spray, l’assemblea e le stesse involuzioni e astrazioni degli anni Settanta ma con la schwa? Sicché sorge una bieca riflessione. Da veri reazionari. Non è amore per la rivoluzione, dev’essere proprio amore per le cose vecchie che sanno di muffa. Lenzuolo bianco, scritta nera: “Lettere occupata”. Poi, non si sa bene perché: “Solidarietà ai portuali di Genova”. Ma ci sta. E ancora: “Sapienza contro la guerra”. Poi: “Né con la vostra guerra né con la vostra pace”. Ma anche: “No armi da Italia e Ue”. E perché no: “Né con la Russia né con l’imperialismo della Nato”. Seduti a terra, nell’atrio disegnato da Piacentini, non lontano dalla statua della Minerva, ci sono una quarantina di studenti di Lettere. “Siamo in assemblea”. Ma chi siete? “Spazio Nemesi”. Eh? “Lo spazio transfemminista della Sapienza”. Okay. Superata la prima impressione di ritrovarsi dentro una fiction di Marco Tullio Giordana sugli anni Settanta, con gli studenti che sembrano le controfigure in abito storico, tipo sbandieratori del Palio di Siena (ma con l’asterisco), ecco, si diceva, superata questa prima impressione, a riportare tutti nel 2022 ci pensano i funzionari dell’università. I bidelli. Sono implacabili. Romanesco bonario, ma deciso: “Aho, guarda che senza autocertificazione Covid non puoi entrare”. La facoltà di Lettere della Sapienza è occupata, da mercoledì notte. In teoria. Ma senza il green pass, che tu sia occupante o giornalista, non ci entri. Niente da fare. Difficile immaginare qualcosa di simile ai tempi in cui Indiani metropolitani e Autonomia operaia cacciavano a calci nel sedere (e sassaiole) il segretario generale della Cgil Luciano Lama. Ma tant’è. Però l’estetica cui si rifanno i ragazzi è quella di allora. Risultano simpatici e curiosi, come gli aranceri di Ivrea o i Mamuthones sardi. Malgrado non siano tantissimi per la verità (“diciamo che hanno occupato l’atrio”, dice Andrea, friulano trasferito a Roma per studiare linguistica). Tuttavia l’impegno filologico è indubbio. Si vede che studiano Lettere. C’è la cassa col microfono mezzo scassato, ci sono gli uditori seduti in cerchi tipo “Fragole e sangue”, arrivano i fumogeni rossi, il vecchio caro “né-né”, e c’è anche il comunicato. Questo: “Davanti al disastro della guerra in Ucraina sentiamo la necessità di prendere parola per la pace e di ribadire che i luoghi del sapere non sono neutri”. Giusto. Infatti, proseguono i ragazzi non neutri: “La nostra solidarietà va al popolo ucraino e al popolo russo, coinvolti in un’escalation innescata anche dall’imperialismo perpetrato dalla Nato e dalla Russia”. D’altra parte l’avevano detto di non essere neutri. A un certo punto in “assemblea” arrivano Arianna Punzi e Tito Marci, i presidi di Lettere e Scienze politiche. I ragazzi aspettavano anche Donatella Di Cesare, ma purtroppo è all’estero. C’è delusione. Ma Punzi e Marci ce la mettono tutta. “Siamo cresciuti negli anni Settanta, e ci emoziona vedere gli studenti di nuovo seduti in assemblea”. E sul serio, per un attimo, sembra una strana riunione di reduci. O il carnevale. I vecchi che fanno i giovani e i giovani i vecchi.

