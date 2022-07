Le pretese scientifiche (e fallaci) della geopolitica

C’è stato un dibattito, al Salone del Libro, fra Carlo Ginzburg e Franco Moretti, e i rispettivi libri: “La lettera uccide” (Adelphi) e “Falso movimento” (nottetempo). Sentire Ginzburg è sempre un piacere, e Moretti, chissà perché, non l’avevo sentito mai, e l’avevo letto solo più di un quarto di secolo fa, al tempo di “Opere mondo. Saggio sulla forma epica dal Faust a Cent’anni di solitudine”, forse perché mi era sembrato esauriente. Cosicché ero rimasto a digiuno della “svolta quantitativa nello studio della letteratura”, che dà il sottotitolo a questo ultimo libro. Sono stato fortunato, perché mi è capitata addosso, con una densa ricapitolazione della svolta quantitativa, la sua liquidazione da parte di Moretti, che ne era stato promotore e portabandiera. Un colpo di scena, accentuato dal fatto che a Moretti toccavano due parti in commedia. La prima, di obiettare a Carlo Ginzburg e alla sua predilezione “microstorica” per i “casi”, gli episodi singolari e “anomali”, capaci tuttavia di rivelare attraverso l’anomalia una trama di relazioni, opinioni, immaginazioni, altrimenti sfuggente alla regolarità. Modello originario e il più famoso, il mugnaio friulano del ‘500 Menocchio che sapeva leggere scrivere e ricavare dalle scritture una sua cosmologia calcata sul formaggio e i vermi. La seconda parte: nel momento stesso in cui contrapponeva alla “passione per l’anomalia” di Ginzburg il proprio lungo metodo di ricerca “quantitativo”, di dichiararne il fallimento.

