Putin promette riposo alle truppe e si riorganizza: quale sarà la prossima mossa?

Dopo aver conquistato la provincia di Luhansk, Vladimir Putin aveva fatto i complimenti ai suoi soldati e aveva promesso un po’ di riposo ai sopravvissuti nella sanguinosa battaglia per Severodonetsk e Lysychansk. Altri sarebbero andati avanti a martellare con l’artiglieria e i razzi in direzione di Sloviansk e Kramatorsk, le città più importanti del Donetsk non ancora in mani russe. Due giorni fa Igor Konashenkov, il portavoce della Difesa, ha detto che i battaglioni si fermano per un po’ perché è in corso una riorganizzazione. Contemporaneamente, Putin ci avvisava che non abbiamo ancora visto di cosa sono davvero capaci i suoi uomini. Quelli con cui si è congratulato hanno conquistato la provincia di Luhansk avanzando lentamente e perdendo molti compagni, è la ragione per cui ora è troppo presto per il nuovo assalto ma – guardando a come i russi usano il tempo della riorganizzazione – possiamo capire verso quale degli scenari presi in considerazione dall’intelligence americana propendere. Secondo Avril Haines, la direttrice del National Intelligence, le ipotesi sono tre: la prima è uno stallo in cui continua la carneficina di soldati su entrambi i fronti, senza che nessuno riesca a imporre una svolta. Per le altre due, ora ci sono nuovi indizi dal campo.

