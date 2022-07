I leoni di Odessa

Odessa, dal nostro inviato. Anna Golubovskaya è di Odessa, è fotografa, sta per venire a Milano per una sua mostra e ha una faccia gentile e risoluta, che fa desiderare di averla amica. Dice che la città nella guerra cambia faccia, e anche le facce delle persone cambiano. O sono proprio altre, facce di persone arrivate in città da Mariupol, da Kherson, da Mykolaiv… E anche le facce degli animali. Dunque sono soprattutto affare di fotografi, e non tanto di fotografi di guerra, ma di una fotografa di pace in tempo di guerra, per dire così. Una delle sue ultime foto ritrae un leone offeso, amareggiato – proprio così – che a prima vista si direbbe vecchio ma non lo è, è sfollato, dallo zoo di Kharkiv a quello di Odessa, per salvargli la vita e sottrarlo alla paura. Anche a Mykolaiv c’è uno zoo dalla storia illustre, il più grande, fondato nel 1901.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE