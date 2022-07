La gran difesa della sponda europea del Mar Nero

Sull’Isola dei serpenti, sventola di nuovo la bandiera ucraina. Dell’occupazione russa rimangono reperti della guerra ancora in corso, i soldati di Vladimir Putin hanno cercato di portare via di tutto, ma qualcosa è rimasto, segni sparsi della loro presenza. Questo isolotto grande quanto Alcatraz, dalla forma a croce, piantato nel cuore del Mar Nero, in una posizione strategica molto ambita, per i russi rappresentava la base da cui far partire un attacco contro Odessa: è il punto da cui controllare il Mar Nero, le coste ucraine, la sfilata di navi. Gli ucraini hanno detto che non hanno fretta di tornare sull’isola, sarebbero troppo esposti, basta sapere che lì i russi non ci sono più, che non possono più minacciarli da quel pezzettino di terra che è stato greco, romano, ottomano, russo, romeno, sovietico e infine ucraino.

