Il grano in attesa, le navi colpite, le mine e il ponte da abbattere. La guerra si decide tra le acque

Roma. Al Forum economico di San Pietroburgo, il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che la Russia “accoglie con favore l’invito dell’Onu per il dialogo sulla sicurezza alimentare” e ha aggiunto che Mosca “non ostacola la fornitura di grano ucraino al mercato mondiale, non abbiamo minato noi i loro porti”. I porti ucraini sono stati minati dall’esercito di Kyiv per paura di un attacco via mare da parte della Russia, e per proteggere una delle città più strategiche di tutta l’Ucraina: Odessa. Putin, come fa sempre, ha ribaltato la situazione, e ha detto che la crisi alimentare sarà sulla coscienza degli occidentali e se l’Ucraina vuole esportare può sempre usare altre strade, intendendo il trasporto su rotaia, che non potrà mai sostituire quello marittimo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE