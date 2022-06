Il sogno europeo. Ucraina e Moldavia un passo più vicine a Bruxelles

Bruxelles. “Gli ucraini sono pronti a morire per la prospettiva europea. Vogliamo che vivano con noi il sogno europeo”, ha detto ieri Ursula von der Leyen, annunciando il parere positivo della Commissione alla concessione dello status di paese candidato per l’Ucraina e la Moldavia. La decisione spetterà ai capi di stato e di governo nel Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Serve l’unanimità ma, uno a uno, anche gli stati membri più restii ad aprire le porte a un paese in guerra si stanno convincendo. È “una decisione storica”, ha detto Volodymyr Zelensky. Chi lo avrebbe mai immaginato il 28 febbraio, quando il presidente ucraino firmò la richiesta di adesione davanti ai sacchi di sabbia al pian terreno del suo palazzo, mentre la periferia di Kyiv era assediata dai soldati russi e l’Ucraina sembrava sul punto di cadere? “Il primo passo sul percorso per l’adesione all’Ue”, ha spiegato Zelensky, “sicuramente ci avvicinerà alla nostra vittoria” nella guerra di aggressione della Russia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE