La strategia del panico. Mosca punta ai civili e colpisce lontano dai suoi obiettivi tattici

Non c’è pace per chi rimane sotto il Cremlino: il terrore e l’assenza dei confini della guerra sono una delle armi che la Russia utilizza contro la popolazione ucraina, per rompere quell’unità e quella fermezza che Kyiv ha dimostrato per oltre cento giorni

Roma. La Russia continua a colpire tutto il territorio dell’Ucraina. La maggior parte dei suoi uomini e del suo arsenale è concentrato nella regione orientale del Donbas, in parte è dislocato anche nella parte meridionale, lungo quell’ambizioso corridoio che arriva fino alla Crimea in cui Mosca ha fatto grandi conquiste ma in cui gli ucraini stanno contrattaccando con qualche successo. Gli attacchi russi però continuano in modo indiscriminato contro tutto il paese, anche dove non ci sono obiettivi militari, anche dove Mosca è troppo lontana per conquistare territorio, e non seguono alcuna strategia puntuale e utile all’avanzata se non quella di far sentire gli ucraini insicuri ovunque e di far crescere il panico tra la popolazione.