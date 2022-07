L'export russo non cala. Ora c'è una sanzione furba

Le esportazioni di Mosca dipendono dalle navi straniere, i mercantili locali non sarebbero abbastanza per portare fuori dai confini i prodotti (compresi quelli rubati all’Ucraina) che la Russia continua a vendere in giro per il mondo. Due mesi dopo l’inizio della guerra, con le sanzioni, il traffico di alcuni beni aveva raggiunto il picco dal 2020, lo ha scritto in un report la società di consulenza Refinitiv. Dal punto di vista degli analisti, guardando al via vai nei porti, gli effetti delle sanzioni sono molto lenti a manifestarsi. Joe Biden ha proposto una soluzione: che le assicurazioni americane smettano di garantire i carichi che viaggiano da e verso i porti russi, e che quelle dei paesi alleati facciano lo stesso. Per il momento, riguarda solo le petroliere e i mercantili che trasportano barili ma, su questo, Biden ha detto che è già stato trovato l’accordo. Le sanzioni “generiche” sono semplici in teoria, difficili nella pratica. Ma l’intervento (in quel caso spontaneo) delle assicurazioni ha già funzionato una volta.

