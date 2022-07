Il manuale del perfetto putiniano per parlare della guerra

L’11 settembre in Russia ci saranno alcune elezioni municipali e Russia unita, il partito del presidente Vladimir Putin, sta preparando i suoi candidati in modo che la campagna elettorale non mostri crepe nella propaganda del Cremlino. Per evitarlo, è stata stilata una guida da seguire per parlare senza fare errori o senza contraddire il capo di stato: un manuale del perfetto putiniano. Gran parte del vademecum è dedicato alla guerra in Ucraina, che crea non tanto dibattito all’interno della politica russa, quanto molti dubbi anche tra gli esponenti di Russia unita su cosa dire e cosa non dire. Per fugare ogni perplessità ed evitare di contraddire la logica di Putin, le linee guida danno tutti i consigli che servono per non sbagliare. I candidati sono invitati a parlare della guerra, non è un argomento da evitare. Anche delle elezioni municipali possono essere l’occasione per convincere i russi dell’ineluttabilità del conflitto che, secondo il manuale, è stato scatenato dagli Stati Uniti. L’America per anni ha tenuto in ostaggio la popolazione ucraina, ha aizzato gli ucraini contro Mosca, ha abbassato il loro tenore di vita e l’ “operazione speciale” è una missione umanitaria per migliorare la vita dell’Ucraina, dove i soldati russi sono andati per proteggere i cittadini, a portare cure, medicine oltre che a “liberarli dall’oppressione del loro governo nazionalista”. Tuttavia non è consigliabile riferirsi all’Ucraina come a una nazione, piuttosto come a un “territorio di confine della Russia”, cosa che la lingua russa, in realtà, esplicita anche con l’uso delle preposizioni.

