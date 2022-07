La resistenza contro la guerra di Putin esiste e ha una nuova lingua

Dopo le repressioni e gli arresti la protesta del popolo russo contro l’aggressione all’Ucraina non si è fermata, ma ha intrapreso strade alternative, creative, a volte con messaggi al limite dell’assurdo. Da un lato sta riemergendo l’antica tradizione russa di parlare della propria storia e di fare resistenza politica attraverso il linguaggio figurato, “quello che nel secolo scorso, durante le fasi più repressive della Rivoluzione d’ottobre e del regime staliniano, aveva dato vita a una ricchissima produzione di fiabe, dai significati politici criptati”, ricorda al Foglio Marilena Rea, italianista e traduttrice di opere letterarie e poesie russe. Ma insieme sta nascendo un alfabeto nuovissimo, codificato, che usa numeri, asterischi e punti, rebus e graffiti criptici. Poi ci sono le barzellette, dall’humor nero. Lo scopo è tenere alta l’attenzione, scuotere le coscienze e unire le voci di chi non la pensa come Vladimir Putin. Il punto, la sfida, è come fare a ingannare i censori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE