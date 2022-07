Depositi di armi? Qui non c'è nemmeno un supermercato. Viaggio a Sergeevka dopo l'attacco russo

Sergeevka (Odessa), venerdì. Diciamola così. Il rozzo Funzionario addetto alle operazioni speciali, che ha soppiantato l’esausto dio della guerra, si alza tardi. E’ anziano e ha gli incubi. A quell’ora gli hanno preparato la lista delle pratiche sbrigate. E’ durante la notte infatti che le famiglie sono raccolte nelle loro case, c’è meno dispersione. Di giorno bisogna concentrarsi sui supermercati o altri luoghi così. Venerdì il mattinale del Funzionario riserva una posizione di riguardo al villaggio di Serhiivka, distretto di Bilhorod-Dnistrovs’kyj, oblast’ di Odessa. All’una di notte, minuto più minuto meno, tre missili – o quattro, c’è un’incertezza – hanno colpito e fatto esplodere un rettangolo grande quanto due o tre stadi di calcio, sventrato un condominio di otto piani, demolito due edifici dirimpettai separati da una modesta piscina, mandato in frantumi i vetri di case e negozi in un raggio di chilometri e scosso dalle radici i pensieri delle persone. A quel punto i morti erano ventuno, compresi tre bambini (si scrive per regolamento così nel mattinale, “compresi X bambini”) e alcune decine i feriti. I feriti non ricevono infatti grande attenzione, sono solo dei morti mancati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE