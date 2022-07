Shinzo Abe è stato assassinato. Storia di un leader

L'ex premier è stato colpito da due proiettili mentre teneva un comizio elettorale. Le conseguenze di un gesto insensato e la sua eredità, per molto tempo confusa nel populismo di destra

Shinzo Abe è stato assassinato. Uno dei volti internazionali della politica nipponica, di sicuro il più riconoscibile, è stato ucciso oggi, mentre parlava a un comizio elettorale davanti a una stazione della città di Nara. La morte dell’ex primo ministro, il più longevo della storia del Giappone, è uno choc collettivo per la società nipponica che ieri mattina ha riscoperto la violenza insensata, le armi da fuoco, e soprattutto l’odio politico. Abe stava presentando il candidato locale del Partito liberal democratico, il suo partito, quello che aveva a lungo guidato, alle elezioni che si terranno dopo domani per la Camera alta della Dieta, il parlamento giapponese. Ci sono questi tre minuti di video che da ieri circolano ossessivamente sui social e ci fanno tornare a un’epoca che sembrava non esistesse più.