C'è stato un attentato contro l'ex leader giapponese Shinzo Abe

Sarebbe in condizioni critiche. Un uomo gli ha sparato al petto mentre pronunciava un comizio a Nara. Poi è stato arrestato

L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato colpito al petto da un colpo di arma da fuoco mentre pronunciava un comizio nella città di Nara, alla vigilia delle importanti elezioni della Camera bassa che ci saranno nel fine settimana.

Leggi anche: La seconda fine di Shinzo Abe Giulia Pompili

Attorno alle 11 e 30 locali, mentre parlava da un piccolo podio allestito di fronte alla stazione Yamato-Saidaiji, un uomo si è avvicinato, ha tirato fuori quella che sembra essere una pistola modificata o un fucile a canne mozze, e lo ha colpito alle spalle. Shinzo Abe si è accasciato a terra ed è stato soccorso dai suoi collaboratori, che hanno aspettato l’arrivo dell’ambulanza.

Un giornalista della NHK ha ripreso l'attentatore poco prima che sparasse a Shinzo Abe https://t.co/zJr2XttCs0 — Giulia Pompili (@giuliapompili) July 8, 2022

L’uomo è stato fermato. Si tratterebbe del 41enne Yamagami Tetsuya, arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Abe è stato trasferito all’ospedale, dove è in condizioni critiche e “non mostra segni di vita”, ha fatto sapere un comunicato dei vigili del fuoco, i primi ad arrivare sulla scena del crimine. I bollettini medici parlano di un collasso cardio circolatorio.

Leggi anche: Le dimissioni del primo ministro giapponese Abe revolution Giulia Pompili

Per il Giappone si tratta di una notizia sconvolgente. Il bassissimo tasso di criminalità e la pressoché assenza di armi da fuoco dalla circolazione permettono di tenere delle campagne elettorali dove un ex primo ministro – il più longevo della storia del Giappone – parla ai cittadini da una distanza ravvicinatissima, e senza protezioni.

Questa foto di Kyodo news, che è in homepage su molti giornali internazionali, è l'immagine-simbolo di tutto quello che cambierà in Giappone e in Asia. #ShinzoAbe pic.twitter.com/Iqg7FUEUrK — Giulia Pompili (@giuliapompili) July 8, 2022

Shinzo Abe è uno dei più importanti e anche controversi leader del Giappone, con un passato ingombrante, e non solo familiare. Aveva ricevuto spesso minacce di morte, ritenute non credibili.

Le sue posizioni di nazionalista conservatore lo hanno fatto diventare una figura odiata in Cina e Corea.

Leggi anche: In Asia orientale si fa la storia, ma il Giappone è incastrato con Abe Giulia Pompili

L’attentato contro di lui è senza dubbio un enorme choc per la politica giapponese. Dentro al partito Liberal democratico, che Abe ha guidato per lungo tempo dopo aver rinunciato al ruolo di primo ministro per motivi di salute, l’ex leader è stato sempre molto influente. L’attuale primo ministro Fumio Kishida, uno dei delfini di Abe, ha interrotto la campagna elettorale per tornare a Tokyo.