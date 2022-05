L'Onu è paralizzato

Per la prima volta dal 2006 Russia e Cina hanno usato il loro potere di veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per fermare una risoluzione che avrebbe imposto nuove sanzioni contro la Corea del nord. Per la Russia le sanzioni sono “un vicolo cieco”, per la Cina potrebbero avere “effetti negativi sull’escalation”. Da mesi Pyongyang sta intensificando i suoi test missilistici, anche di missili intercontinentali a lungo raggio, e si parla pure di un imminente test nucleare. Negli ultimi 16 anni il Consiglio di sicurezza ha affrontato la questione nordcoreana adottando all’unanimità dei pacchetti di sanzioni con lo scopo di bloccare i finanziamenti al programma missilistico e nucleare di Pyongyang, ma adesso Mosca e Pechino hanno preso un’altra strada. La scorsa settimana la Cina e la Russia si sono opposte anche a una dichiarazione congiunta contro la violenza della giunta militare in Myanmar.

