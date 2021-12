L'Ue contro i ricatti cinesi

Uno degli strumenti preferiti da paesi come Cina e Russia per costringere gli altri all’autocensura, quando si tratta di posizioni politiche, è la coercizione economica. Detto in altre parole: il ricatto. Tu vuoi intensificare i rapporti con Taiwan? Io non ti vendo più i miei prodotti. Vuoi che ci sia un’indagine internazionale che indaghi sull’origine della pandemia? Io non compro più i tuoi prodotti. Da più di dieci anni, la Cina ha fatto del ricatto economico uno dei suoi punti di forza per ottenere risultati politici. E’ soprattutto per questo che la Commissione europea, che consideriamo sempre troppo lenta quando si tratta di realizzare la minaccia e prendere delle misure per contenere il gigante cinese, presenta oggi una proposta di legge “anti coercizione”. Uno strumento per punire quei paesi che cercano di “interferire” con i processi politici dell’Unione o di uno degli stati membri, intervenendo su “misure che hanno conseguenze sul mercato o sugli investimenti”.

