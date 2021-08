La Lituania contro il regime cinese

Ieri la Cina ha richiamato il suo ambasciatore in Lituania, Shen Zhifei, e ha chiesto al governo lituano di fare lo stesso con il proprio. Il 20 luglio il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu aveva annunciato che Taiwan e la Lituania avrebbero istituito entro la fine dell’anno uffici di rappresentanza reciproci per rafforzare “gli scambi economici e commerciali, la cooperazione in vari campi, nonché l’amicizia tra le persone”. La decisione di Pechino non sarebbe stata presa però per l’apertura de facto a Vilnius di una sede diplomatica, ma per averle assegnato il nome di “Taiwan” e non di “Taipei” – un atto interpretato dal partito come provocatorio. Il comunicato cinese afferma che “questa azione ha palesemente violato lo spirito del comunicato sull’instaurazione di relazioni diplomatiche tra i due paesi e ha seriamente minato la sovranità e l’integrità territoriale della Cina” e ancora, “il governo cinese esprime la sua categorica opposizione a questa mossa”.

