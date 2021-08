Volete la politica fuori dalle Olimpiadi? Chiedetelo alla Cina

Un’edizione dei Giochi olimpici priva di messaggi politici non c’è mai stata, nonostante l’esplicito divieto del Comitato olimpico internazionale a usare la piattaforma olimpionica per scopi diversi da quelli sportivi. Quando però due atlete cinesi, Bao Shanju e Zhong Tianshi hanno vinto l’oro di ciclismo su pista a squadre, si sono presentate sul podio indossando una spilletta con l’immagine di Mao Zedong appuntata sulle rispettive uniformi. Il Cio ha domandato chiarimenti alla delegazione cinese, ma sembra che l’articolo 50 del regolamento – quello che vieta manifestazioni e messaggi politici dal podio – non sia stato violato. Perché il mese scorso il Cio ha deciso di modificare quelle norme e dare la possibilità agli atleti di inginocchiarsi: una forma di protesta contro il razzismo nata in America durante l’esecuzione dell’inno nazionale, e poi negli anni diventata molto popolare in occidente. Anche quando qualche giorno fa l’atleta americana Raven Saunders, argento nel lancio del peso femminile, ha alzato le braccia formando una specie di X sulla sua testa, è stata aperta un’indagine da parte del Cio per violazione dell’articolo 50, ma difficilmente ci saranno conseguenze perché, a sentire la Saunders, la X rappresenta “l’unità delle persone discriminate”. La nazionale cinese ha sfruttato l’alleggerimento delle regole per fare quello che gli riesce meglio: propaganda. E quindi ecco l’immagine di Mao – anche se minuscola e quasi insignificante per il pubblico occidentale – fare il suo ingresso ufficiale a un’edizione dei Giochi olimpici moderni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE