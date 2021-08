La battaglia della Cina contro i ragazzini che giocano online

Da un lato c’è la preoccupazione che i ragazzini, invece di divertirsi con i videogiochi, ne diventino ossessionati. Dall’altra il timore che quella stessa “evasione” virtuale sconfini troppo, faccia perdere la misura degli obiettivi, eluda il controllo nella quotidiana somministrazione della propaganda. Qualche giorno fa il quotidiano economico legato all’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, l’Economic Information Daily, ha definito i videogiochi online “un oppio spirituale”, una “droga elettronica”, aggiungendo che “a nessuna industria può essere permesso di svilupparsi in modo tale da distruggere una generazione”. L’articolo citava più volte “Honor of Kings”, gioco online sviluppato dal colosso del settore cinese Tencent, il più importante del mondo. Quando l’articolo ha iniziato a circolare, le quotazioni di Tencent sono crollate del 10 per cento. Il sospetto degli investitori era che dietro all’“oppio spirituale” si nascondesse il nuovo obiettivo dei funzionari di Pechino, che nelle ultime settimane si sono concentrati molto sul ridurre l’influenza dei colossi tecnologici cinesi non solo dal punto di vista economico, ma anche nel tentativo di controllarne l’ascesa e quindi l’indipendenza. A un certo punto l’articolo accusatorio è scomparso dal sito, ed è stato rimesso online in una versione più edulcorata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE