L'individualismo dei gamer cinesi alla prova della repressione

Da una parte il governo cinese è ossessionato dagli ori olimpici: la Cina è al primo posto. Grazie soprattutto a sei discipline, il tennistavolo, il tiro a segno, i tuffi, il badminton, la ginnastica e il sollevamento pesi e grazie inoltre (non dimentichiamoci), alle atlete (il 70 per cento della delegazione cinese è composta da atlete) e bisogna dire che i cinesi investono di più nello sport femminile, al contrario di altri paesi che dedicano più fondi allo sport maschile. Dall’altra parte il governo cinese è ossessionato dai videogiochi: non ce la fa a sopportarli. Tanto è vero che dal 2018, piano piano, come la classica tortura cinese della goccia, il governo sta introducendo norme molto stringenti, che se pur hanno avuto un allentamento nel 2019, negli ultimi tempi sono diventate più invasive. Tanto è vero che Tencent, il colosso tecnologico cinese, nonché azienda produttrice di videogiochi più grande al mondo, ha introdotto su sessanta suoi prodotti il riconoscimento facciale. Cioè, meglio, se giochi di notte ti devi far riconoscere. Mica finisce qui. Ci siamo lamentati del coprifuoco causa pandemia? Ma sui game cinesi altro che coprifuoco. Tipo, ai gamer sotto i 18 anni sarà vietata la fruizione tra le 10 di sera e le 8 di mattina. Inoltre, si avranno massimo 90 minuti da spendere durante la settimana e tre ore nei weekend o durante le vacanze nazionali. Come mai? Ti rispondono: c’è un abuso di videogame in Cina.

