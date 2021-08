Riapre (online) il museo di Hong Kong per commemorare le vittime di Tiananmen

Dopo la chiusura lo scorso 2 giugno, il museo "della memoria e dei diritti umani" oggi torna in modalità virtuale su un sito web, a seguito di una campagna di crowdfunding lanciata dall'Alleanza democratica a sostegno dei movimenti democratici patriottici in Cina

Ai tempi del coronavirus ci siamo cimentati anche con i tour virtuali dei musei: le più famose gallerie in poco tempo hanno raccolto materiali di archivio e riproposto su internet le proprie collezioni da ammirare direttamente da casa. Altri hanno invece "riallestito" le sale in modalità completamente virtuale, dando una percezione di visita quasi reale. Lo stesso ha fatto "Il museo della memoria e dei diritti umani", il museo per ricordare i fatti del 4 giugno 1989 a piazza Tiananmen; ma questa volta il Covid non c'entra niente.