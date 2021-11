Il Parlamento europeo va a Taiwan

Diritti e stabilità. Quanto è motivante l’eurodelegazione in missione a Taipei. Un messaggio chiaro a Pechino

È iniziata mercoledì la prima missione di una delegazione del Parlamento dell’Unione europea a Taiwan, la cui indipendenza de facto è minacciata sempre di più dalle rivendicazioni e dalle provocazioni della Cina. Sette parlamentari e sei dipendenti dell’istituzione europea, per un totale di tredici persone, sono atterrati a Taipei, e fanno tutti parte del comitato dell’Ue sull’interferenza straniera nei processi democratici. Il francese Raphaël Glucksmann, presidente del comitato e capo della delegazione, subito prima di partire ha scritto su Twitter: “Né le minacce né le sanzioni mi impressioneranno. Mai. E continuerò, sempre, a stare dalla parte di chi lotta per la democrazia e i diritti umani. Quindi ecco qui: vado a Taiwan”. Della missione al Parlamento europeo si parla da molto, ma era rimasta segreta per evitare possibili polemiche e ritorsioni, anticipata soltanto una settimana fa da uno scoop del South China Morning Post.