“Così i talebani hanno ucciso mio padre perché cristiano”

“Sì, ci sono anche dei cristiani in Afghanistan”, titola il Figaro, fra i pochi grandi quotidiani europei ad aprire una finestra sull’unica minoranza afghana che è come se non esistesse, tanto poco se ne parla. In Italia vive uno scrittore afghano che di questa persecuzione ne sa qualcosa. “Perché la maggioranza del paese è musulmana, in occidente si pensa che tutti siano musulmani, così non si parla mai dei cristiani afghani”, spiega al Foglio Ali Ehsani, autore Feltrinelli e i cui genitori furono assassinati in quanto cristiani dai talebani durante il primo Emirato islamico (1996-2001). “I miei erano cristiani nascosti, non andavano mai a pregare in una chiesa, perché l’unica presente in Afghanistan era dentro l’ambasciata italiana. Pregavano in segreto e io ho scoperto che erano cristiani a scuola. Un amico mi chiese: ‘Tuo padre perché non viene mai in moschea?’. E così mi venne il dubbio. Ho chiesto a mio padre. ‘Non devi dire a nessuno che siamo cristiani’, mi rispose. ‘Come sono fatti? Dove vanno i cristiani?’, domandai. ‘Ci ammazzano se lo scoprono’. E non ne parlai con nessuno. Quando mangiavamo, spesso mio padre metteva un piatto in più. ‘Noi siamo poveri, chi viene in più?’, chiedevo. ‘Non preoccuparti, Gesù condivideva il cibo’, mi rispondeva. Quando litigava con qualcuno, mio padre perdonava. ‘Gesù perdonava sempre’. Diceva che ogni volta che Gesù passava sotto una casa un uomo gli tirava dell’acqua e lui pregava per lui. Quando un giorno non gli buttano l’acqua addosso, Gesù si preoccupa, entra nella casa e chiede perché. Scopre che quel signore stava male, così Gesù va a trovarlo e da quel giorno non gli buttò più l’acqua. Purtroppo, i miei genitori sono stati uccisi durante il primo regime dei talebani”.

