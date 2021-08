Così le brigate occidentali dell'antidiscriminazione ignorano Kabul

“Vent’anni dopo, come fondatrice dell’unico collegio femminile in Afghanistan, sto bruciando l’archivio dei miei studenti non per cancellarli, ma per proteggere loro e le loro famiglie”. E’ il video che Shabana Rasik ha postato sui social. Donne che cancellano le identità digitali, sportive esortate a bruciare le maglie, studentesse che nascondono l’iscrizione all’università, altre che svuotano le trousse di trucchi, librai che nascondono i titoli “blasfemi” e Arson Fahim, pianista di Kabul volato a Boston due settimane fa, che racconta di “miei amici musicisti che hanno iniziato a nascondere gli strumenti musicali”.

