Khasha Zwan, in morte di un comico

Sarebbe bello sfuggire da ogni retorica, a cominciare da quella dei “martiri della satira”. In occidente non si muore di censura, in Afghanistan sì. E non è un modo di dire

Nazar Mohammed in arte Khasha Zwan, attivo in Afghanistan come comico (c’è chi dice lo fosse anche come membro della polizia nazionale afghana dedita a torture e corruzione, ma c’è anche chi dice che queste voci siano la macchina del fango del nuovo regime), è morto due volte: la prima per mano talebana, i quali lo hanno giustiziato proprio a causa delle sue battute irriverenti contro di loro e che non ha mai smesso di prendere in giro nemmeno durante la sua cattura ed esecuzione (“avete i baffi sul culo” la sua ultima battuta, immortalata in un drammatico video divenuto virale). La seconda per mano nostra, che abbiamo preso la sua ironia e l’abbiamo affogata nella retorica.