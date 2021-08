Come una battuta può essere uccisa da un dibattito grottesco e inquistorio

E’ stato detto quasi tutto sul caso che intorno a Ferragosto ha coinvolto Andrea Bozzo; ma forse vale la pena aggiungere ancora qualche nota a margine, e da quella vicenda così paradigmatica allargare lo sguardo alla forma mentis che provoca certi dibattiti surreali. Il disegnatore aveva postato su Facebook una vignetta in cui, per ironizzare sui talebani che si propongono come “inclusivi”, li immaginava utilizzatori di asterischi e schwa.

