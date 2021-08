Se anche la musica classica diventa razzista

Con il MeToo, Da Ponte e Mozart finirebbero in galera. Definiscono Bach, Beethoven, Schubert ‘musica colonialista’: come si fa? Schubert poi era una persona dolcissima… C’è un movimento secondo cui, nel preparare una stagione musicale, dovrebbe esserci un equilibrio tra uomini, donne, colori di pelle diversi, transgender… Lo trovo molto strano”. Parlava così un paio di mesi fa Riccardo Muti al Corriere della Sera. Ma di strano ormai non c’è più niente. Muti ne sa qualcosa, visto che la sua Filarmonica di Vienna è stata da poco travolta dalle accuse di un musicista secondo cui mancherebbe di “diversità”. Il trombettista Ibrahim Maalouf ha accusato la Filarmonica di “scarsa diversità etnica”. Gli ha risposto la violinista di fama internazionale Zhang Zhang, che dalle pagine del Figaro ha invitato a “lasciare fuori l’arte dalle squallide manovre politiche”.

