Critica al pol. corr. che calpesta i valori liberali e sfocia nella cancel culture

"Politically correct” e “cancel culture” sono due cose diverse. Quello che più conta, mentre il politically correct è compatibile con un’etica pubblica liberale, lo stesso non si può dire per la cancel culture. In termini generali, il politically correct rappresenta una forma di “etichetta”. Meglio, un insieme di raccomandazioni, basate sul rispetto delle persone e il principio di non-discriminazione, che invitano a evitare potenziali offese. Le offese in questione riguardano le nostre opinioni e il modo in cui queste debbano tenere conto di prerogative che riguardano razza, genere sessuale, età, origine etnica o disabilità varie. Tale forma di cautela trae origine negli Stati Uniti degli anni 30, si rinforzò negli anni 60 sull’onda della protesta giovanile e –con l’avvento delle tecnologie digitali – è diventata globale e pervasiva. All’origine, il politically correct è basato su un principio morale di eguaglianza e inclusione che suggerisce di rispettare le differenze tra le persone. Il fatto che si tratti di un principio morale è importante. Se non altro perché la morale – diversamente dalla legge – non è sanzionabile. Non vado a cena con chi infrange un principio morale, ma non posso pretendere che chi lo faccia abbia conseguenze sostanziali rilevanti per la propria vita, come per esempio andare in galera o perdere il lavoro.

