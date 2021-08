Ridere da morire sull'islam. Un tabù

L’inferno di ieri a Kabul era cominciato in luglio a Kandahar con una storia minima e massima. I talebani si dissociano dall’ultimo carnaio. Tra poco nelle scuole faranno vedere che anche i talebani sono preoccupati del riscaldamento globale, già si è pensato che sono diventati inclusivi, e la loro resilienza riempie di orrore l’occidente di un Tony Blair ma suggestiona e incanta tutti quelli che mettono la nostra credula inanità a loro disposizione, come si fa in campagna quando la vacca va alla monta del toro. Invece bisognerebbe far girare il video del triste e martire Buster Keaton di Kandahar, il tizio con il volto allungato e smunto, l’aria da clown destinato al cannibalismo della risata, il poliziotto afghano che faceva il comico e li sbeffeggiava in piazza con l’ironica tenerezza del pagliaccio.

