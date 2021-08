“La presa di Kabul galvanizzerà l'islam radicale”

“E’ un’impressione di già visto, come il crollo americano a Saigon nel 1975”. Parlando con il Foglio, il principale islamologo francese, Gilles Kepel, che ha appena pubblicato in Italia per Feltrinelli “Il ritorno del Profeta”, sulla caduta di Kabul nelle mani dei Talebani parla di un evento epocale. “L’immagine dei marine americani con la bandiera sotto il braccio quando si imbarcano sull’ultimo elicottero trasmette un sentimento, per noi europei, che l’America non è più in grado di far paura a nessuno”, dice Kepel. “I talebani erano appena stati ricevuti a Pechino con grandissimi onori. Il presidente afghano Ghani è fuggito e andrà forse a fare il pizzaiolo negli Stati Uniti. Dopo due decenni, gli americani non sono stati in grado di creare delle élite capaci di capire la situazione afghana. Ricordo un incontro tanti anni fa in Pakistan, alla scuola Haqqani, dove educano i giovani Talebani afghani, in cui il direttore di questa scuola salafita mi ha detto: ‘Vedete questi bambini, loro sono i Talebani che fra qualche anno riconquisteranno Kabul’. E ora siamo qui. La maggioranza di loro ha vent’anni, molti sono stati educati in Pakistan all’islam radicale e l’America non ha capito niente. E’ qualcosa per noi europei, per l’Italia, su cui vale la pena di pensare. Come il patto col diavolo erdoganiano che non è una gran cosa. In Turchia ci sono già grida di esaltazione della vittoria dei Talebani. In Turchia si pubblicano post di trionfo. E’ una cosa molto interessante, l’occidente è stato in grado di distruggere l’Isis con le bombe, perché era un movimento minoritario sul terreno, tornato dall’estero con gli attentati in Europa. L’occidente ha investito molti soldi per distruggere l’Isis”.

