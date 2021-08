“I cristiani vivono nel terrore a Kabul”. La denuncia inglese

In Afghanistan è ripartita la caccia alle minoranze religiose. I leader delle chiese clandestine in Afghanistan hanno ricevuto lettere dai talebani che li avvertivano di “sapere dove sono e cosa stanno facendo”

“I cristiani in Afghanistan sono paralizzati dalla paura”. Lo scrive sullo Spectator Fionn Shiner di Aiuto alla chiesa che soffre. Nadine Maenza, presidente della Commissione statunitense per la libertà religiosa internazionale, ha affermato che l’avvento dei talebani “è il peggior sviluppo possibile per le minoranze religiose”. Le notizie ricevute da Aiuto alla chiesa che soffre fanno eco ai rapporti secondo cui i leader delle chiese clandestine in Afghanistan hanno ricevuto lettere dai talebani che li avvertivano di “sapere dove sono e cosa stanno facendo”.