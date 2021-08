La musica è finita in Afghanistan

I canti aboliti dai talebani, per impedire ogni aspirazione alla nascita di un popolo vero

Avevano parlato di un governo pronto a dialogare, lontano dalle vendette e aperto ai diritti di tutti. Quelle dei talebani sono bugie al vento e i drammatici fatti di questi giorni dimostrano l’infondatezza delle loro dichiarazioni. Violenze, rastrellamenti, sono solo la punta dell’iceberg di un regime che con l’apertura, il dialogo non ha nulla a che vedere. A conferma di quanto appena detto le dichiarazioni di Zabihullah Mujahid portavoce dei talebani e candidato alla carica di ministro dell’Informazione e della Cultura del nuovo governo: “Nell’islam la musica è proibita”. Precedentemente il canto era permesso nella pratica religiosa ma vietato in altre forme perché “poteva incoraggiare pensieri impuri”. La questione è molto intricata e le storture dipendono dall’interpretazione di alcuni passi coranici che vengono utilizzati per giustificare determinati atteggiamenti.