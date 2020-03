Un leader per l’America

Roma. Il presidente Trump e il suo sfidante Biden si contendono il ruolo di “presidente di guerra”, il leader che può condurre l’America fuori dalla crisi distruttiva del coronavirus, e al Congresso repubblicani e democratici litigano senza ritegno su un pacchetto di misure economiche di salvataggio da duemila milioni di dollari. Il pacchetto è in discussione al Senato, ma ieri al momento in cui questo giornale andava in stampa le votazioni hanno fallito di nuovo – come tre giorni fa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.