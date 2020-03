Laboratorio Israele

Roma. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha definito il coronavirus “la peggior epidemia in cento anni”, ha annunciato che la quarantena obbligatoria (quattordici giorni) riservata finora a turisti e cittadini che arrivino da determinati paesi europei e asiatici sarà estesa “a tutto il mondo”. Nonostante i casi di coronavirus in Israele siano appena 58 a oggi, 80 mila israeliani sono già in autoquarantena. Israele ha nove milioni di abitanti. L’Italia, che ne ha sessanta, ha visto finora appena...

