La sinistra che aspetta il post Corbyn

Londra. Nel giorno in cui la storica rivista della sinistra britannica annuncia ai lettori che non sosterrà il Labour alle elezioni della settimana prossima, la redazione sembra sollevata. I giornalisti del New Statesman sfogliano l’edizione appena uscita in edicola mentre ascoltano in silenzio il discorso del direttore. “Siamo stati criticati e insultati in rete per il nostro ultimo editoriale”, annuncia Jason Cowley con un tono solenne ma rassicurante: “Perderemo lettori nel breve termine ma ne guadagneremo nel lungo periodo”. ...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.